İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de kaldırım işgali denetimi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentte kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentte kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi.


Vatandaşların yürüme alanlarını engelleyen durumları önlemek amacıyla esnaflara bir takım uyarılarda bulunan Cizre Belediyesi ekipleri, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları da bölgeden uzaklaştırdı. Ayrıca esnaf tarafından kaldırımlarda yapılan beton rampalar da ekipler tarafından kaldırıldı.


Kaldırım işgaline karşı kanun ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, Ramazan ayı sonrası daha kalıcı tedbirler alacaklarını, yanlış park, park yasağı olan yerlere park edilmesi, kavşaklara park gibi durumlar için de bayram sonrası yeni düzenleme yapacaklarını ifade etti. Sezai, "Caddelere delinatör ve trafik uyarı tabelalarını yerleştirdik. Esnafın iş yerinin önünü kendisine ait park yeri olarak kullanılmasına da müsaade edilmeyecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.