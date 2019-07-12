Cizre'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında dün gece saat 21.27 sıralarında Cizre ilçesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik yapılan el yapımı patlayıcılı saldırı ile ilgili irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 9 kişi, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.