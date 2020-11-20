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Cizre'de ‘temiz çevre sağlıklı toplum' sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ‘temiz çevre sağlıklı toplum’ sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ‘temiz çevre sağlıklı toplum' sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.


İlçe merkezindeki temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, çevre yolu başta olmak üzere bütün ilçe giriş çıkışlarında da temizlik çalışması başlattı. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynırlarını yerinde dezenfekte ediyor. Ayrıca ekipler çevre kirliliği oluşturan çöp konteynerlerini yıkayarak boyama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, belediye temizlik işlerinde görevli personeller sokak sokak dolaşıp yerdeki çöpleri toplayarak cadde ve sokakları temizliyor.


Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Cizre için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

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