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Hayvanlarını sıcaklardan yıkayarak koruyorlar

Şırnak’ta vatandaşlar hayvanlarını aşırı sıcaklardan yıkayarak koruyor.

Şırnak'ta vatandaşlar hayvanlarını aşırı sıcaklardan yıkayarak koruyor.


Beytüşşebap ilçesinde sıcaklar nedeniyle dışarıda kalan atların serinlemesi için vatandaşlar hortumlarla tazyikli su kullanarak hayvanlarını serinletiyor. Termometrelerin gün içinde 30 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar hayvanlarını gün boyu iki defa serinletmeye çalışıyor. Başaran köyünde kalan Emrah Gökçe, atının sıcaklar nedeniyle evin bahçesinden ayrılmadığını söyledi. Gökçe, "Günlerdir çok sıcak bir hava var. Atımız dışarı bile çıkmıyor. Böyle iki defa serinletiyorum. Sonra dışarı bırakıyorum. Suyla yıkıyorum çok hoşuna gidiyor" dedi.

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