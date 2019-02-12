Mehmetçik, 6 aylık bebeği helikopterle hastaneye ulaştırdı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde solunum güçlüğü çeken 6 aylık kız bebeği, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde solunum güçlüğü çeken 6 aylık kız bebeği, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beytüşşebap ilçesinde solunum güçlüğü çeken 6 aylık kız bebeğin durumu jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığından havalanan helikopter, sağlık ekipleriyle Beytüşşebap'a ulaştı. Helikopterle alınan 6 aylık bebek, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minik kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.