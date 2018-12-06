Şırnak 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi kışa hazır

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 2'si zırhlı, 2'si UMKE, 5'i kar paletli ambulans olmak üzere 45 karasal ambulans ve 186 personelle zorlu kış koşullarına tam teşekküllü olarak hazırlandı. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde faaliyet gösteren sağlık ekipleri, en zorlu kış şartlarında bile köy yollarının kapanmasına rağmen hastalara ulaşmada engel tanımayan paletli ambulanslarla hastaları en yakın hastanelere nakletmek için gerekli çalışmaları yaptı.

En fazla kar yağışı alan illerin başında gelen Şırnak'ta, kış mevsiminde bir metrenin üzerinde kar yağan bölgelerdeki hastalara paletli ambulans ve 4x4 çeker pajero ambulans ile ulaşılıyor. Araçlarının bakımını yaparak kışa hazır hale getiren 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, çağrı merkezine gelen ihbar üzerine hemen harekete geçiyor. Ekipler, anında olay yerine intikal ederek burada hastaya ilk müdahalede bulunarak hastaneye ulaştırıyor.

Kış şartların yoğun olarak geçtiği bir ilde olduklarını ifade eden Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Büyükbaş, “Müdürlüğümüze bağlı 20 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunmakta olup, 112 Komuta Kontrol Merkezinde ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında 6 doktor, 78 paramedik, 42 acil tıp teknisyeni ve 60 sürücü ile hizmet yürütülmektedir. Acil Sağlık Hizmetlerinde 2 UMKE aracı ve 43 adet ambulans bulunmakta olup, bu ambulanslardan 5'i paletli, 2 zırhlı, 1 adet çok yataklı ambulans, 1 adet obez yoğun bakım ambulansı ve 33 adet acil yardım ambulansıdır” dedi.

2018 yılı içerisinde helikopter ile 3, uçak ambulans ile 54 ve askeri helikopterle de 101 hastanın üst sağlık kuruluşuna nakillerini yaptıklarını anlatan Büyükbaş, “Bölgemizde kış şartlarının yoğun yağışlı geçmesi nedeni ile Beytüşşebap ilçemizde 1, Uludere ilçemizde 1 ve Şırnak merkezde de 3 paletli ambulans hazır bekletilmektedir. Acil Sağlık Hizmetlerimizin ulaşılabilirliğinin arttırılması amacı ile 44 olan Ulusal Medikal Kurtarma personel sayımızı Ekim ayında yapılan eğitimle 65 kişiye çıkartılmıştır. Acil Sağlık Hizmetlerimizde hava ambulansı hizmetleri olarak Diyarbakır ilimizde bölgemizin acil vakalarına bakan 1 Adet helikopter ambulans bulunmakta olup, 2018 yılı içerisinde helikopter ambulans ile 3, uçak ambulans ile 54 ve askeri helikopterle de 101 hasta üst sağlık kuruluşuna nakilleri yapılmıştır” diye konuştu.