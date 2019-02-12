Şırnak'ta 6 yeni ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen tam donanımlı 6 ambulans 112 istasyonunda törenle hizmete girdi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi bahçesinde düzenlenen törene Vali Mehmet Aktaş, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve kurum müdürleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Aktaş, devletin asli görevlerinden birinin vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini götürmek olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen ve gönderilen 6 ambulansı almak için buradayız. İlimizde mevcut 45 ambulansa ilave 6 tane tam donanımlı, tam teşekkülü yeni ambulansa daha kavuşmuş olduk. Ben bu ambulanslarımızın ilimize tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz devletlerin asil görevlerinden bir tanesi, vatandaşlarına en iyi sağlık hizmetini götürmektir. Bu anlayışla hareketlen devletimizin Şırnaklı hemşehrilerimizin en kaliteli ve en iyi şekilde alması için bütün imkanlarını seferber etmektedir. İl merkezi ve ilçe merkezlerimizde devlet hastanelerimiz mevcut. Yeni devlet hastanelerinin yapımı ve yatırım programında olanların yapımı söz konusu. İnşallah onları da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu devlet hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerinde yeterli diyebileceğimiz sayıda doktorumuz ve sağlık çalışanlarımız halkımıza hizmet ediyor" dedi.

"Çağrıların yüzde 92'si asılsız"

Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ise, Şırnak'ta aktif olarak hizmet veren 13 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının olduğunu söyledi. Vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak için çalışan toplamda 126 sağlık personeli ve 58 ambulans şoförünün olduğunu belirten Başıbüyük, "Halihazırda aktif olarak görev yapan 45 ambulansımız mevcut. Bunlardan 5 tanesi paletli ambulans 1 tanesi Beytüşşebap'ta, 1 tanesi Uludere ilçemizde, 3 tanesi de merkezde 7 gün 24 saat beklemektedir. Bunların yanı sıra 2 tane zırhlı ambulansımız, bir tane obez ambulansımız, 1 tane çok yataklı ve 2 tane UMKE ambulansımız mevcut. Vatandaşlarımızdan çağrı merkezlerimize ihbar yaparken, 112 acil telefonlarını meşgul ederken gerçekten acil durumda olan hastaları da düşünmelerini rica ediyoruz. Komuta Kontrol Merkezi'ne günde ortalama 3 bin çağrı düşüyor ve bunların ancak yüzde 8'lik kısmı gerçek ihbar çıkıyor. Geride kalan yüzde 92'lik çağrılar asılsız. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas olmalarını, söz konusu yaralı ve durumu ağır olan hastalarımızın sağlığı için 1 saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu unutmamalarını rica ediyor ayrıca trafikte duyarlılık göstererek ambulanslara yol vermelerini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen ve arazi şartlarına uygun 6 adet ambulansla beraber bugünkü törenle toplamda 51 ambulansla sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların gönderilen ambulanslar, hizmete girdi. Araçlar, daha sonra sirenler eşliğinde şehir turu attı.