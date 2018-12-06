Şırnak'ta Kış lastiği uygulaması

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda uygulamaya başlanan kış lastiği zorunluluğu kapsamında araçların lastiklerini kontrol etti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetimlere başladı. Sanayi noktasında denetim yapan polis, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi. Sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler veren polis ekipleri, mevsimine göre lastik kullanımı ile ilgili broşür de dağıttı. Sürücü ve yolculara ise çikolata ve kolonya ikram edildi.