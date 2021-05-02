2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet Ulu, Selçuk Gökgöz
Sivas Belediyespor: Kemal Mert Özyiğit, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu, Burak Aydın (Hüseyin Tokmak dk. 90 ?), Mücahit Haktan Karabulut (İlhami Siraçhan Nas dk. 57), Mehmet Fatih Ayık, Hurşit Taşçı, Şevki Çınar (Abdullah Halman dk. 75), Fatih Çolak (Samet Almalı dk. 57)
Tarsus İdman Yurdu: Kablan Kaya Tekix, Abdulkerim Canlı (Eyüp Akcan dk. 71), Abdussamed Karnuçu, Cem Aktaş (Ender Yıldırım dk. 62), Nurullah Kaya, Furkan Çetinkaya, Burak Seres, Ahmet Yılmaz Diki, Çağrı Yağız Yasak (İbrahim Hırçın dk. 85 ?), Samet Eker (Mahmut Metin dk. 62), Furkan Küçükkara (Berke Önde dk. 62)
Goller: Hurşit Taşçı (dk. 45 ve 55), Burak Aydın (dk. 50) (Sivas Belediyespor), Burak Seres (dk. 58), Çağrı Yasak (dk. 76) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: İlhami Siraçhan Nas, Abdullah Halman, Burak Aydın, Muhsin Polat (Sivas Belediyespor)