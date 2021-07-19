Ak Parti İl Başkanlığı bayram öncesi öksüzleri unutmadı

Ramazan Bayramı öncesinde İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan Sivas İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesinde ise şehrimizdeki yetimlere bayramlık hediye ederek yetim çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Şehrimizdeki bir giyim mağazasında gerçekleşen programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve diğer yöneticiler katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaya gelen yetim çocuklar ile yakından ilgilenen AK Parti yöneticileri yetim çocukların bayram öncesi bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesine vesile oldu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu burada yaptığı açıklamada yetim ve öksüz çocukları sevindirmenin önemine işaret etti. Yetimler gülerse dünya güler diyen Başkan Aksu şöyle konuştu “ AK Parti Sivas İl Teşkilatları olarak geleneksel hale getirdiğimiz yardımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ramazan ayında yaklaşık 12 Bin ihtiyaç sahibi ailemize gıda kolisi yardımı yaparak ihtiyaçlarına destek olmaya çalışmıştık. Kurban Bayram öncesi ise tespit ettiğimiz yaklaşık 300 yetim yavrumuza kendi beğendikleri seçtikleri bayramlıkları alarak mutlu bir bayram geçirmelerine vesile olmak istedik. İnşallah gönüllerine bir parça sevinç, bir parça umut, bir parça gelecek aşılamışızdır. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri de mutlu ediyor. Yetim ve öksüzü unutursak, onlara sahip çıkmazsak, yaptığımız işlerin hiçbir önemi yoktur. Sivas Belediyemiz de yine bu yardımların haricinde 200 yetim çocuğumuza bayram harçlığı dağıtarak bizlere destek olmuştur. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm islam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise bayramın ruhuna uygun bir şekilde teşkilatı ile birlikte olduğunu kaydererek, “Öncelikle böyle bir organizasyonu gerçekleştiren İl Başkanımız Hakan Aksu'ya ve birim başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek Sivas Belediyesi olarak gerek AK Parti teşkilatları olarak milletimizden aldığımız destekle, milletimize destek olmaya devam ediyoruz. ‘Yetim Gülerse Dünya Güler'anlayışına uygun olarak yetimlerimizi sevindirmek adına teşkilatımız bir projeye imza atmış. Ben tekrardan İl Başkanımız Hakan Aksu'ya ve Ekibine Teşekkür ediyor, Tüm Hemşehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.