Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından ‘Alperen Arama Kurtarma' birimi kuruldu.

Ülkemizde yaşanacak doğal afetlerde Devlet kurumlarına destek olmak isteyen Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından, Alperen Arama Kurtarma birimini kuruldu. Arama kurtarma birimi üyelerine ilk olarak Alperen Ocakları il başkanlığı binasında ilk yardım eğitimi verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Serhat Şimşek, “Alperen Ocaklar toplum yararına hizmet veren, devletimizin, milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda sorumluluk bilinç ve şuuruyla hareket eden bir teşkilattır. Bu kapsamda ülkemizin deprem kuşağında olması ve coğrafî şartlarından dolayı arama kurtarma ekiplerinin kurulmasını vicdani sorumluluk alarak genel merkezimizin öncülüğünde başlattık. Devlet kurumlarımıza destek olmak, milletimizde hasıl olan bu ihtiyacı karşılamak üzere çalışma yapmayı arzu ediyoruz. Arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları neticesinde bugün birinci grubumuz ile ilk yardım eğitimimize başlamış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz deprem ve sel gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalmaz, böyle bir ihtiyaç oluşmaz. Sivas Alpere Arama Kurtarma ekibimizin vatana millete hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyor, destekleyip katkı sağlayan Valimiz Salih Ayhan'a ve Muhsin Başkanın Alperen'lerine teşekkür ediyorum” dedi.