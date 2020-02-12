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Antalyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi

Sivas’a gitmek üzere Antalya Havalimanından kalkış yapan Antalyaspor’un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas’a inemeyerek Kayseri’ye zorunlu iniş yaptı.

Sivas'a gitmek üzere Antalya Havalimanından kalkış yapan Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'a inemeyerek Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, Sivas'taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri Havalimanına iniş yaptı.


Alınan bilgiye göre Antalyaspor kafilesinin bir süre havalimanında beklediği öğrenildi. Yoğun kar yağışı ve tipi durmaz ise Antalyaspor, Sivas'a kara yolu ile gelecek.

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