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Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti

Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm.

Dr. Şule Şarlı göreve başladı.


2018 yılından bu güne Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Erdem Aydın'ın tayini çıkması sonucu ilçemizden ayrılmasının ardından göreve atanan Uzm. Dr. Şule Şarlı göreve başladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olan Şarlı yine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Kayseri ve Sivas'ta çeşitli kurumlarda hizmet veren Şarlı evli ve 3 çocuk annesi.

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