Gençlik Meclisi Yıldız Dağı'nda kamp yapacak

Çeşitli illerden gelen Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu'na bağlı Gençlik Meclisi, Sivas Valisi Salih Ayhan ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Fırat Kırmızıgül başkanlığında gerçekleşen ziyarette, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kış kampı yapacaklarını anlatan Başkan Kırmızıgül,"Gençler ilk kez Anadolu tarafına kampa geliyorlar. Çok mutlu oldular. Sivas'ı çok sevdiler. Sizleri de ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk." dedi.

Vali Salih Ayhan ise ilimizde işitme engellilerle olduğu gibi özel eğitim alan tüm bireylerle yakından ilgilendiklerini anımsattı. Vali Ayhan,"Sivas'ta işitme ve görme engelli öğrencilerin eğitim alacağı okullarımız var. Tüm kurumlarımız özel eğitim alan vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde yapılandırıldı. Bu doğrultuda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımız da bizim baş tacımızdır. Çeşitli illerden gelen misafirlerimizin Sivas'tan güzel anılarla ayrılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.