Gönüllülere zorlu kısa mesafe düşük eğimde iniş eğitimi

Sivas Arama ve Kurtarma Derneği (SİVKUT) üyelerine arama ve kurtarma eğitimleri vermeye devam ediyor. SİVKUT geçtiğimiz hafta sonu 20 dernek üyesine Emirhan kayalıklarında zorlu kısa mesafe düşük eğimde iniş eğitimi verdi.

SİVKUT başkanı Mehmet Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sivas Arama ve Kurtarma Derneği olarak dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda başı dertte olan kişilere en kısa surede ulaşmak, yardım etmek için gereken uygun koşulları sağlamak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz Toplumu bilinçlendirmek amacıyla Şubat 2021'de faaliyetlerimize baslamıs bulunmaktayız. İlk yardım eğitimlerimizi tamamlamakla birlikte afet bilinci, hafif arama kurtarma ve doğada arama kurtarma ile ilgili eğitimlere de devam etmekteyiz. Sivas il ve ilçelerinde faaliyet gösterecek olan ekibimizde offroad, dağcılık, dalgıçlık, kayak ve yamaç paraşütü sporlarıyla ilgilenen üyelerimizin yan sıra tamamı gönüllü 20 üyemiz bulunmaktadır. Üye sayımızın gittikçe artacağı inancındayız. SİVKUT ailesi Olarak yardıma ihtiyacı olanlara her zaman el uzatip, kalplerine umut olmak için çalışacağız” dedi.