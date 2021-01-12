Gümrük kaçağı saatlere el konuldu

Sivas'ta ele geçirilen 283 adet gümrük kaçağı kol saati ve 391 adet cüzdana el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında gümrük kaçağı kol saati ve cüzdan tespit edilen iki ikamet ve ikamet sahibi şahsa ait araçta arama gerçekleştirildi. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama iznine istinaden gerçekleştirilen aramada çeşitli marka ve özelliklerde; 283 adet gümrük kaçağı kol saati ve 391 adet Cüzdan ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.