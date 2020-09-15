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Kayode, Sivasspor'a doğru

DG Sivasspor, geçen sezon Gaziantep’te kiralık oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Kayode transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

DG Sivasspor, geçen sezon Gaziantep'te kiralık oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Kayode transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.


Süper Lig'e geçtiğimiz sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor'un, geçtiğimiz sezon Gaziantep'te kiralık oynayan Brezilyalı forvet oyuncu Olarenwaju Kayode transferini bitirmesi an meselesi.


Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı.


Kayode'nin en kısa sürede kırmızı-beyazlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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