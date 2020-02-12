İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koyulhisar'da trafik kazası:1 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Kazada, Amasya istikametinden Erzincan istikametine gitmekte olan C. Z. yönetimindeki 53 K 2448 plakalı kamyon kar ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak devrildi. Yaralı sürücü Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.