Koyulhisar'da trafik kazası:1 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Kazada, Amasya istikametinden Erzincan istikametine gitmekte olan C. Z. yönetimindeki 53 K 2448 plakalı kamyon kar ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak devrildi. Yaralı sürücü Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.