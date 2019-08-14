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Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Sivas'ta görüldü

Sivas’ın Kangal ilçesinde nesli tehlikede olan alaca sancar, görüntülendi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde nesli tehlikede olan alaca sancar, görüntülendi.


Yaban hayatındaki ender rastlanan türlerden biri olan ve nesli tükenmekte olan alaca sancar (Alaca kokarca), Sivas'ın Kangal ilçesi Etyemez köyü yakınlarında ortaya çıktı. Alaca sansarı fark eden Şeyhhamit Karakuş, cep telefonuyla sansarın fotoğrafını çekmeyi başardı. Doğasıyla insanlardan uzak duran, zarar verilmedikçe hırçınlaşmayan alaca sansarın, fark edildiğinde korkmuş ve hırçın olduğu belirtildi. Sansarın insanlar tarafından veya vahşi bir hayvan tarafından korkutulmuş olabileceği düşünülüyor.

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