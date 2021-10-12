Sahte jandarmalar gerçek jandarmalara yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaşın altınlarını alıp dolandırarak kaçan sahte jandarmalar otostop çekerken gerçek jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Suşehri ilçesi Gözköy köyünde meydana geldi. Dolandırıcılar, B.G. (45) isimli vatandaşı arayarak kendilerini jandarma olarak tanıttı. Bu duruma inanan B.G. kısa süre sonra evine gelen iki dolandırıcıya evinde bulunan 13 yarım altın ile bir adet Cumhuriyet altını teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan B.G. durumu hemen Suşehri Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa yapılan çalışmada 2 erkek şahsın altınları aldıktan sonra Suşehri ilçe merkezine taksi ile gittikleri tespit edildi. Daha sonra Suşehri ilçe otogarında takma isim kullanan dolandırıcılar Sivas il merkezine bilet aldı. Bileti iptal eden E.B. (20) ve Ö.G. (28) isimli 2 dolandırıcı otoyol kenarında otostop çekerken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcıların üzerinde mağdura ait 13 yarım altın ve 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Suçlarını kabul ettiler

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan dolandırıcılar Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde suçlarını kabul etti. Ayrıca Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde de buna benzer dolandırıcılık ile suç işlediklerini itiraf ettiler. Dolandırıcılar Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.