Sivas Müftülüğünden kadınlara yönelik seminer

İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an kursu öğreticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen seminerin açılış programına İl Müftüsü Yusuf Akkuş da katıldı.

Ailenin önemine dikkat çeken Müftü Akkuş, “Yaşadığımız bu hayat tekdüze değil, inişleri ve çıkışları var. Yaşadığımız hayatta çeşitli imtihanlarla karşılaşıyoruz. Ailede eşler birbirlerinin parçalarıdır. Allah'ın birbirlerine emanetidir. Hayatlarımızda olumsuzluklar olabilir, bu olumsuzlukları kırıp dökmeden düzeltmek çok önemlidir. Moralimizi bozup, olayları serinkanlılıkla değerlendirme ve çözüm bulma yollarını aramalıyız. Her insanın aile hayatında olumsuzluklar olabilir. Peygamberimizin aile hayatında da olmuştur. Bu süreci en iyi şekilde olumluya çevirmeli, bunun için aile eğitim merkezlerinden, uzmanlardan veya aile dini rehberlik bürolarımızdan destek alarak olumlu hale çevirmek kötü sonuçların olmasını engelleyecektir” dedi.

Akkuş'un konuşmasının ardından seminer programına geçildi. Programın ilk gününde Prof. Dr. Vehbi Ünal ‘Eşler Arası İletişim ve Problem Çözme Teknikleri', Diyetisyen Vildan Sena Çamcı ‘Boşanma Süreci ve Sonrasında Sağlıklı Beslenmenin Önemi', Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Bahattin Karaoğlan ise 'Aile İçinde Kadın ve Erkeğin Sorumlulukları' ile ‘Evlilikte Boşanma Sürecinde Anne Baba Olmak ve Anne Baba Kalmak' konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Hafta sonları olmak üzere iki hafta sürecek seminerlerde akademisyenlerin yanı sıra aile merkezi uzmanları ve vaizler de sunum yapacak.