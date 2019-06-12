İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas PANKOBİRLİK genel kurul yaptı

Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği (PANKOBİRLİK) genel kurul yaptı.


Kentte Kadı Burhanettin Mahallesinde bulunan 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Abdullah Hazırcı, Emin Özkan, Naim Polat, Hikmet Dallıkavak ve Ali Balbay'dan oluşan yönetim kurulu listesi ile Basri Çoban, Mehmet Kürşat Coşgun, Sebahattin Kartal, Atakan Sönmez ve Battal Karakütük'ün bulunduğu yönetim kurulu listesi yarıştı. Seçim sonucunda Abdullah Hazırcı'nın listesi bin 454 oy alırken, Basri Çoban'ın listesi ise 804 oy aldı. Seçimi kazanan yönetim kurulu listesindekiler arasından Sivas PANKOBİRLİK başkanının seçileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.