Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı

Türkiye Yüzme Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Kulüplerarası Yüzme Bahar Kupası” yarışları tamamlandı.

Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlara 9 kulüpten 143 sporcu katılarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 2 gün süren yarışlarında, il ve il dışından gelen yüzme hakemleri görevler yaptı.

Yarışların bir bölümünü Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'da takip etti. Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Karakollukçu'dan yarışmalar hakkında bilgi alan Tunç, sporcuların performansını beğendiğini söyledi.

Korona önlemlerine dikkat edildi

Korona virüs önlemleri dahilinde yapılan yarışmada, antrenörler ile hakemler maske ve hijyen kurallarına dikkat etti. Velilerin salona alınmadığı yarışlar pandemi kuralları göz önünde bulunarak yapıldı.

Ödül töreni düzenlendi

Yarışlarda dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Derece yapan sporculara ödüllerini Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Karakollukçu, yüzme hakemleri ve antrenörler takdim etti.