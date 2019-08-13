Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ilk hafta cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri yapan Sivas temsilcisi, daha sonra kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alan pas oyunu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.