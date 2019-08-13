İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in ilk hafta cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri yapan Sivas temsilcisi, daha sonra kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alan pas oyunu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.