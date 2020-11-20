Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 9. hafta maçında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan dönen Max Gradel de idmanda yer aldı. Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.