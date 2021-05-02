Sivasspor'da zorlu Gaziantep maçı öncesi 3 eksik

Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Gaziantep'e gidecek ve bu kentte kampa girecek.