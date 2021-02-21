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Sivasspor'u yönetim ayakta alkışladı!

Süper Ligin 26.

hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.


Kayserispor karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Tribünlerin boş olduğu maçta yöneticiler zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle Max Gradel'in son bölümünde attığı şutlardan sonra büyük heyecan yaşayan yöneticiler maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.


Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları kutladığı öğrenildi.

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