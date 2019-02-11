Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cocalic'in kafa vuruşunda top direğin yanında dışarı gitti.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin hızla çizgiye inerek ceza yayı üzerine yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Rybalka müsait pozisyonda topu direğin yanından auta gönderdi.

53. dakikada sol kanattan Ziya'nın yerden ceza sahasına ortasında Kone'den seken topu önünde bulan Emre'nin şutu kaleci Fatih köşeden kurtararak topa sahip oldu.

61. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cikalleshi'nin elle müdahale ettiği yönünde itirazlar üzerine maçın hakemi 'Var'da inceleyerek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kone topu ağlara gönderdi. 2-0

68. dakikada Rybalka'nın pasında topla hareketlenen Emre'nin ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan hareketlenen Douglas'ın Muhammet Demir ile yaptığı duvar pasının ardından yerden çektiği şutu kaleci Fatih kontrol etti.

74. dakikada Douglas'ın kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Demir'in kafa vuruşunu kaleci Fatih çeldi. Arka direğe seken topa Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

86. dakikada Ziya'nın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde Manu yerde kaldı. Pozisyonu 'VAR'da inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası Ziya ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

88. dakikada Akhisaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Josue topu ağlara gönderdi. 2-1

90+5. dakikada sol kanattan Josue'nin ceza alanına ortasında kale sahası önünde Cikalleshi'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka (Fatih Aksoy dk. 71), Emre, Diabate (Mert Hakan dk. 79), Kone (Muhammet Demir dk. 66)

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Papp, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki, Cocalic, Caner, Musa (Manu dk. 72), Sissoko (Aykut dk. 81), Serginho, Barbosa, Regattin (Onur dk. 66), Josue, Cikalleshi

Yedekler: Lukac, Bilal, Vrsajevic, Bora, Ali, Göksu, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Kone (dk. 4 ve 61. pen.) (Demir Grup Sivasspor), Josue (dk. 88 pen.) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Ziya (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Rybalka, David Braz (Demir Grup Sivasspor), Zeki, Manu (Akhisarspor)