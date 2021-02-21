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Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında DG Sivasspor, Kayserispor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.


66. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından verdiği pasta ceza alanında topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.


90+1. dakikada kaleci Doğancan'ın ceza sahasında Gradel'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.


90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu


Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinc, Mehmet Metin


DG Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr (Claudemir dk. 88 ?), Hakan Arslan, Erdoğan (Boyd dk. 75), Gradel (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare


Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Paz (Uğur Demirok dk. 46), Krvic, Muhar, Campanharo (Sabovic dk. 75), Avramovski (Luckassen dk. 46), Lennon (Ramazan Civelek dk. 75), İlhan Parlak, Maglica (Nurettin dk. 79)


Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Sapunaru


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Goller: Yatabare (dk. 18), Gradel (dk. 90 +2 pen.) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Camara, Uğur Çitçi, Muammer Yıldırım (Sivasspor), Aziz Eraltay, Krvic, Muhar, Campanharo, Uğur Demirok (Kayserispor)

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