Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında DG Sivasspor, Kayserispor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.
66. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından verdiği pasta ceza alanında topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.
90+1. dakikada kaleci Doğancan'ın ceza sahasında Gradel'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinc, Mehmet Metin
DG Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr (Claudemir dk. 88 ?), Hakan Arslan, Erdoğan (Boyd dk. 75), Gradel (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare
Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Paz (Uğur Demirok dk. 46), Krvic, Muhar, Campanharo (Sabovic dk. 75), Avramovski (Luckassen dk. 46), Lennon (Ramazan Civelek dk. 75), İlhan Parlak, Maglica (Nurettin dk. 79)
Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Sapunaru
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Goller: Yatabare (dk. 18), Gradel (dk. 90 +2 pen.) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Camara, Uğur Çitçi, Muammer Yıldırım (Sivasspor), Aziz Eraltay, Krvic, Muhar, Campanharo, Uğur Demirok (Kayserispor)