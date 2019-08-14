İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süt sağma makinesindeki kaçak ölümüne neden oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde süt sağma makinesindeki kaçağın neden olduğu elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde süt sağma makinesindeki kaçağın neden olduğu elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Horun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cesur Pınar (29) süt sağmak için ahırlarına gitti. Geri dönmeyen Pınar'ı merak eden babası Selehattin Pınar, oğlunu cansız olarak buldu. Pınar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Pınar'ın süt sağma makinesinde meydana gelen kaçaktan dolayı elektrik akımına kapılarak öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.