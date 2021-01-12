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Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda D.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda D.G. Sivasspor, Adana Demirspor'u uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


72. dakikada Yatabare'nin ortaladığı topta Gradel kaleci Vedat ile karşı karşıya geldi ancak topa dokunamadı.


74. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içerisindeki Yunus rakiplerini çalımlayarak geçti, kaleci ile karşı karşıya geldiği pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muammer topu çıkarttı.


80. dakikada Robin'in ceza sahası içerisindeki pasında Kone'nin şutu kaleci Vedat'tan döndü.


84. dakikada ceza sahası dışında kazındığı topla ceza sahasına giren Yatabare'nin şutunda top dışarı çıktı.


106. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel'in pasında Yatabare topa dokundu ancak Tayyib son anda golü önledi.


110. dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Hasan topu kaleye göndermek istedi. Top yan ağlarda kaldı.


116. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Şengül


D.G. Sivasspor: Muammer, Robin (Appindangoye dk. 112 ?), Caner, Camara, Ziya, Cofie, Hakan (Fajr dk. 46), Yasin (Gradel dk. 55), Jorge Felix (Kone dk. 77), Ninga (Erdoğan dk. 55), Kayode (Yatabare dk. 46)


Yedekler: Samassa, Ali, , Kerem, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Adana Demirspor: Vedat, Okan (Osman dk. 100 ?), Tayyip, Semih, Mehmet, Traore, Gökhan (Hasan dk. 67), Yunus (Emircan dk. 88 ?), Sinan (İsmail dk. 67), Sedat (Dibba dk. 46), Lanzafame (Mehmet dk. 46)


Yedekler: Emre, İzzet, Tolga, Süleyman


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: Yasin (dk. 36), Yatabare (dk. 116) (D.G. Sivasspor), Yunus (dk. 43) (Adana Demirspor)


Sarı kart: Ziya (D.G. Sivasspor)

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