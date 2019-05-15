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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Akhisarspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Akhisarspor ile Galatasaray, Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor ile Galatasaray, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Linnes'in ortasında Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.


21. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayına yakın bir noktadan Linnes'in vuruşunda top yandan auta çıktı.


27. dakikada sol kanattan Linnes'in ortasında penaltı noktası üzerinde Feghouli'nin şutu savunmaya da çaparak dışarı gitti.


29. dakikada sağ kanattan Selçuk'un köşe atışında Diagne'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


39. dakikada Diagne'nin pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Henry Onyekuru dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Ali Şencan


Akhisarspor: Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Rotman, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Zeki Yavru, Sissoko, Barbosa, Lopes, Güray Vural, Elvis Manu


Yedekler: Halil Yeral, Musa Nizam, Serginho, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Regattin, Onur Ayık, Cikalleshi, Bokila


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Galatasaray: Muslera, Mariano, Linnes, Marcao, Luyindama, Onyekuru, Belhanda, Selçuk İnan, Ndiaye, Feghouli, Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Donk, Ömer Bayram, Fernando, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Rotman, Vrsajevic (Akhisarspor)

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