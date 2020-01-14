Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Yüksel, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel Pınarbaşı, Paşaköy, İğneler ve Misinli mahallelerine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlerken Ergene Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler de verdi.

Başkan Yüksel mahalle sakinlerinin göstermiş olduğu misafirperverlik ve ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, “Ergene'de her mahalleye eşit hizmet veriliyor. İlçemize yapacağımız projeler ve çalışmalar hakkında vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve Ergenemiz de el ele vererek ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür eden mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.