İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitkin halde bulunan tilki kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bitkin halde bulunan tilki tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bitkin halde bulunan tilki tedavi edildikten sonra doğaya salındı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde güçten düşmüş vaziyette bir tilki bulundu. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesince koruma altına alınan tilkiye gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra sağlığına kavuşan tilki, bulunduğu doğal yaşam ortamına geri salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.