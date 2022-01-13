İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da servis minibüsü ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsü ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.


Kaza, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi ile Bahçelievler 2'nci Sokak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesinden Bahçelievler 2'nci Sokağa sapan Halil T.'nin kullandığı minibüs ile kuryenin kullandığı 59 AEG 557 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazanın ardından yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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