İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'da yılın ilk karı sevindirdi

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne ve Kırklareli ile birlikte Hayrabolu, Malkara, Süleymanpaşa’dan sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine ulaştı.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne ve Kırklareli ile birlikte Hayrabolu, Malkara, Süleymanpaşa'dan sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine ulaştı.


Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı öğleden sonra etkisini kaybetti. Çorlu sakinleri, yağan kardan mutluluk duyduklarını ifade etti. Belediye ve karayolları ekipleri kar birikintisi ve buzlanmaya karşı hazır kıta bekledi. İlçede en düşük sıcaklık sıfır altında 4 derece olarak ölçüldü.


Çorlu emniyetine bağlı trafik ekipleri de sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunarak, kontrollerini sürdürüyor.

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