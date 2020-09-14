Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere çöp kamyonları satın alarak araç filosunu güçlendiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere yine DMO'dan bu kez su tankeri aldı. Yeni alınan su tankeri karayolları kenarları park bahçe ve mesire alanları, yürüyüş yolları ile caddelerdeki bitki ve ağaçların sulaması gerçekleştirilecek.

Ergene Belediyesi'nin araç filosuna dahil ettiği yeni su tankerinin de diğer araçlarda olduğu gibi Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alındığını kaydeden Başkan Rasim Yüksel, “Özellikle sulama ihtiyacı doğan aylarda Ergene'deki araçlar ve yeşil alanları sulamakta kullanılacak olan yeni su tankeri ile araç filosunu güçlendiren Ergene Belediyesi Ergenelilerin yaşamına değer katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Araç filomuzu daha da güçlendirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.