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Ergene Velimeşespor final için sahaya çıkıyor

Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan ve 2.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan ve 2. Lig'e yükselme play-off maçlarında boy gösteren Ergene Velimeşespor, yarı final rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.


Elde ettiği başarılarla Tekirdağ'ın ve Ergene'nin gururu olan Ergene Velimeşespor, TFF 3. Lig Play-off Yarı Final müsabakası ikinci maçında Aydın deplasmanına konuk oluyor. Rakibi Nazilli Belediyespor'u Ergene'de 2-0 yenen Ergene Velimeşespor, ikinci maçında da galip gelerek final oynamak istiyor.


Bugün Aydın deplasmanında play-off yarı final ikinci maçını oynayacak olan mavi-beyazlılar, bu müsabakadan galip ayrılıp finale yükselmek istiyor. Aydın'ın Nazilli ilçesi şehir stadyumunda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakada avantajlı taraf olan Ergene ekibi, maç öncesi Aydın'da kampa girdi.

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