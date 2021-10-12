Hürriyet Mahallesi yeni bisiklet yoluna kavuşuyor

Hürriyet Mahallesi Ayvacık Sokak'ta çalışmaları devam eden yürüyüş, bisiklet yolu ve çocuk parkı ile mahalle sakinleri yeni bir alana daha kavuşacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Ayvacık Sokak üzerindeki çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere ziyarette bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın'dan çalışmalarla ilgili bilgi alarak yapılacak çalışmaları planladı.

“En kısa sürede tamamlayacağız”

Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ayvacık Sokak üzerinde, bölgeye kazandıracağımız Çocuk Oyun Parkı ile Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projelerimizin devam eden çalışmalarını inceledik. Burada sürdürdüğümüz çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza konforlu yaşam alanları inşa edeceğimiz yatırımlarımızla bölgenin çehresini değiştireceğiz” ifadelerine yer verdi.