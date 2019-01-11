İkiye bölünen araçta feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Muhammer Menlik (60) idaresindeki 34 FVY 69 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Abdullah D. idaresindeki 34 YP 8737 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 34 FVY 69 plakalı otomobil ikiye bölündü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ikiye bölünen 34 FVY plakalı otomobilin sürücüsü Muhammer Menlik yaralanırken, otomobilde bulunan Müzeyyen Berber (67) feci şekilde can verdi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine sevk edildi. 67 yaşındaki Müzeyyen Berber'in cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracını konularak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.