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Kuvvetli sağanak Tekirdağ'da etkili oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış Malkara ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine sığınarak ıslanmaktan korundu. PTT Malkara Merkez Müdürlüğü binasını su bastı. Yağmurun etkisini kaybetmesiyle biriken su görevliler tarafından tahliye edildi.

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