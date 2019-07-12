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Malkara Cumhuriyet Savcısı Yiğitbaşı, göreve başladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Sait Yiğitbaşı, görevine başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Sait Yiğitbaşı, görevine başladı.


Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sait Yiğitbaşı, Adalet Bakanlığının kurasıyla ilk görev yeri Malkara ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Malkara'nın genç ve dinamik savcısı Sait Yiğitbaşı, Malkara'da görevine başladı.


Malkara'nın güzel bir iklime sahip olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ilçe halkının güleryüzlü ve hoşgörülü olduğunu söyledi. Savcı Yiğitbaşı, kendisine verilen görev ve yetkileri layıkıyla yerine getireceğini, hukukun üstünlüğü ve adaletin temini için elinden geleni yapacağını belirtti.

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