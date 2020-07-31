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Malkara'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası genç kız olay yerinde şoka girdi.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun tek şeride düştüğü Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde Keşan istikametine seyreden 4 araç, birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu Zeynep B. (33) ve Halime B. (47) yaralandı.


Yaralılardan Zeynep B. isimli genç kız, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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