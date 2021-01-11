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Meteoroloji Trakya'yı tehlikeli kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesini turuncu kodla uyardı.

Trakya'da akşam saatlerinde çok kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Bugün (11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/ saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


Hava durumu tehlikeli


Trakya için yapılan turuncu kodlu uyarıda, hava durumunun tehlikeli olduğu ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediği olarak biliniyor. Ayrıca turuncu kodlu uyarıyla oluşabilecek hava olayında hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Turuncu kodlu uyarıya karşı çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmesi gerekiyor.

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