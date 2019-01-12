Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanının katılımlarıyla açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan

Tekirdağ genelindeki okul pansiyonları ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla düzenlenen Okul Pansiyonları Çalıştayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fuat Asım Arvas'ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı.

Okul Pansiyonlarının bulunduğu ilçelerin millî eğitim müdürleri, pansiyonlu okul müdürleri, pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları, rehberlik öğretmenleri, belletici öğretmenler, pansiyonlu öğrenciler ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Tekirdağ genelindeki okul pansiyonları ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.