Tekirdağ'da 14. Ahilik Haftası Kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, kutlamalarda açık alanda düzenlenen tiyatroda 'pabucu dama atılmak' deyimi gerçek oldu.

14. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski valilik önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ahilik Haftası kutlamaları daha sonra Hasan Ali Yücel Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Ayakkabıyı dama attılar

Buradaki etkinlikte mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlik daha sonra ahilikle pabucu dama atma gösterisiyle devam etti. Günün anlam ve önemi nedeniyle açık alanda düzenlenen tiyatro gösteriminde, Osmanlı geleneklerinde 2 kalfanın esnaflık icazetinde yaptığı numune bir ayakkabı ve yelek, ustalarının beğenisine sunuldu. Ustalar yeleği yapan kalfanın işçiliğini beğenerek, yeleği yapan kalfaya icazet verirken, ayakkabı yapan kalfanın işçiliğini beğenmeyen ustalar numune ayakkabıyı ise alandaki bir dama attı. Tiyatroda gösterilen uygulama ile Osmanlı döneminde çıraklık, kalfalık ve ustalık için ne kadar zor bir süreçten geçildiğinin önemine de vurgu yapılırken, pabucu dama atılmak deyimi gerçeklemiş oldu. Açık alanda düzenlenen tiyatroyu vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.

Yılın ahisine şed bağlandı

Gösterilerin ardından Tekirdağ'da yılın ahisi seçilen Saray ilçesinden Ahmet Dinç'e şed kuşatılarak plaket verildi. Daha sonra yılın kalfaları ve çıraklarına girdikleri dereceler baz alınarak ödülleri verildi. Ödül töreninden sonra eski eski Tekirdağ fotoğraflarının yer aldığı Resim ve Geleneksel El Sanatları Sergisi açıldı.

Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında bir konuşma yapan Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın, “Ahilik Teşkilatı bir çok konuda olduğu gibi tarihin derinliklerinden gelen, kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılarak, günümüze kadar getirilen, yaşatılmaya çalışılan kültürümüzde, dünyaya da örnek olmuş bir kuruluştur” dedi.

Ahilik Haftası kutlamalarına Vali Yardımcısı Günaydın'ın yanı sıra Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sami Kayın ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda davetli katıldı.