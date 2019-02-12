Polisin durdurduğu araç herkesi şoke etti

Tekirdağ'da durdurulan 5 kişilik araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. 5 kişilik aracın içinde şoförle birlikte 12 kişinin olması hayrete düşürdü.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uygulama noktasında yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri hafif ticari bir aracı durdurdu.

5 kişilik araçta 12 kişi

Polis ekipleri İ.O.'nun kullandığı araçta herhangi bir kimlik ibraz edemeyen yabancı uyruklu 11 erkek şahsın olduğu belirlendi. 5 kişilik hafif ticari aracın içinden şoförle birlikte 12 kişinin bulunması ise hayrete düşürdü. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan araştırmalarda sürücünün kaçak göçmenleri yurt dışına götürmek için İstanbul'dan aldığı belirlenirken, aracın içerisinde 1 adet şişme bot ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü İ.O. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.