Sefer taslarıyla umut ve sevgi dağıtıyorlar

Her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce kişi ve aileye sıcak yemek ulaştırmakla kalmayan Çorlu Belediyesi Aşevi her Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemekleri ile gelenekleri de devam ettiriyor. Binlerce kişinin sofrasını umut ve çeşit çeşit lezzetlerle donatan Çorlu Belediyesi Aşevi, bugüne kadar tam 1 milyon 452 bin 332 öğün yemeği Çorlu'da yaşayan dar gelirli ailelerin evlerine teslim etti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Sefer taslarına koyduğumuz yemeğin yanına halkımıza duyduğumuz sevgiyi de ekliyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her daim yanında olacağız" dedi.

Başkan Sarıkurt, "Hemşehrilerimizin gülen yüzü ve mutluluğu bizlerin çalışma şevkini katlayarak arttırıyor. Çorlu'da mutlu yarınlar için durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çorlu'da yaşayan herkesin kendini iyi hissetmesi, en önemli misyonlarımızın başında geliyor. Belediyecilik anlayışımız çerçevesinde halkın her kesimine dokunmaya ve hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.