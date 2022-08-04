Şehir içi yolcu minibüsüyle göçmen kaçakçılığı: 22 kişi yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste 22 göçmen yakalanırken, göçmen sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı.

Şehir içi yolcu minibüsü ile Tekirdağ'ın güzergahı üzerinden göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, bahse konu araç Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 14 Bangladeş, 8 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahısları yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalışan S.E. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinden çıkan 10 bin 200 TL paraya el konuldu.

Daha sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 22 yabancı uyruklu şahıs ise Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.