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Sokak ortasında yığıldı, korona korkusu yaklaştırmadı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen bir kişi baygınlık geçirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkol komasına girdiği iddia edilen bir kişi baygınlık geçirdi. Korona Virüs nedeniyle baygınlık geçiren kişiye kimse yaklaşamadı.


Olay, Muratlı'nın Saat Kulesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, kaldırımda yürürken birden yere düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yerde hareketsiz yatan vatandaşın önce öldüğü sanıldı. Korona virüs salgınının tedirginliği nedeniyle yerde yatan vatandaşa kimse yaklaşmazken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri hastayı ambulansa alarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Şahsın yere yığıldığı anlarda etrafta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Vatandaşın aşırı alkollü olduğu bildirilirken, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

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